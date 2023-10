Al via Anima Gemella su Canale5: da stasera, 11 ottobre, va in onda la nuova fiction Mediaset con protagonista Daniele Liotti. Composta da quattro puntate da 100 minuti ciascuna, la produzione televisiva è stata realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI.

Anima Gemella è una favola d’amore tra ragione e istinto, che racconta come esistano certi legami così forti in grado di superare i confini terreni. La storia è anche un percorso di rinascita dopo un amore perduto, che ci spinge a trovare l’anima gemella quando meno ce lo aspettiamo.

Nella fiction, Carlo è uno stimato medico che non ha ancora superato il lutto per la morte dell’amata moglie Adele, che non è riuscita a salvare. L’uomo ha cercato di voltare pagina con Margherita, collega di lavoro nonché migliore amica della defunta Adele. Prossimo alle nozze, Carlo incontra la misteriosa Nina, una truffatrice che inganna le persone fingendosi medium grazie al suo grande talento nell’imitare le voci. Sarà questa donna enigmatica a far vacillare tutte le sue certezze.

Di seguito le anticipazioni sulla prima puntata:

Carlo è un medico stimato che ha perso l’amata moglie Adele a causa di una misteriosa malattia. Due anni dopo si è rifatto una vita e sta per sposarsi con Margherita. Durante una festa, Carlo assiste ad una seduta spiritica condotta dalla truffatrice Nina che, caduta in una profonda trance, parla proprio con la voce di Adele: è così che si imbarca in un’indagine sulla morte della moglie, sicuro di riuscire a mettersi in contatto con lo spirito di Adele proprio grazie all’aiuto di Nina. L’amico Tommy, il padre e la nuova fidanzata cercano in tutti i modi di distoglierlo da questa impresa.

Nel cast di Anima Gemella: Daniele Liotti nei panni di Carlo, un medico e chirurgo torinese di grande talento a cui è venuta a mancare la moglie Adele. Chiara Mastalli è Nina, una giovane truffatrice che si finge medium. Valentina Corti è Adele, la moglie defunta di Carlo. Alice Torriani è invece il volto di Margherita, una collega di Carlo e migliore amica di Adele.

Nel cast troviamo anche: Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Stefano Santospago, Stefano Fregni, Lucia Ceracchi, Roberto Accornero, Anita Kravos, con la partecipazione di Urbano Barberini, Stefania Rocca e di Barbara Bouchet.

L’appuntamento con Anima Gemella è per stasera alle 21:40 su Canale5.

Continua a leggere su optimagazine.com.