Il più noto e brutale serial killer italiano, passato alla storia come il mostro di Firenze, verrà raccontato in una serie TV targata Netflix.

“Il Mostro” creata da da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, che sarà anche il regista dei 4 episodi, è una produzione The Apartment – società del gruppo Fremantle – e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e lo stesso Sollima.

Come comunicato in una nota della produzione, le riprese de “Il Mostro” sono appena iniziate. Non è noto ancora quando sarà disponibile in streaming. Tutto ciò che si sa di questa serie TV è che ciò che andrà sullo schermo sarà una storia molto fedele a quanto ricostruito attraverso atti giudiziari, testimonianze dirette e inchieste giornalistiche: diciassette anni di paura, indagini complesse, otto efferati duplici omicidi, sempre la stessa arma, una beretta calibro 22.

Per i creatori della serie, il racconto della verità è l’unico possibile per rendere giustizia alle vittime di una storia in cui i possibili mostri potrebbero essere stati molti.

