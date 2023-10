Meglio stare in guardia dalla mail truffa dell’Agenzia delle Entrate, in massima diffusione in questa prima parte di ottobre. Una finta missiva elettronica dell’istituto sta giungendo sulle caselle di posta di tanti italiani, con il rischio di farli cadere in una trappola tanto pianificata quanto rischiosa. Cerchiamo di capire come si struttura il raggiro per conoscerlo al meglio e stare opportunatamente in guardia.

Le Agenzia delle Entrate è stata spesso protagonista, suo malgrado, di tentativi di truffa ai danni dei contribuenti negli ultimi anni. Il caso preso ora in esame riguarda delle comunicazioni in arrivo nelle caselle di posta con un oggetto molto specifico, ossia una presunta ricevuta di un pagamento effettuato. Quest’ultima compare come allegato della missiva e la vittima di turno e spinta ad aprire il documento per una verifica. Il rischio si annida proprio nella file e. per questo motivo, sarebbe il caso di starne alla larga.

Scendendo nello specifico, l’allegato dell’ultima mail truffa dell’Agenzia delle Entrate contiene un software malevolo molto pericoloso. Quest’ultimo ha il compito di sottrare dati sensibili sul dispositivo dell’ignara vittima. Una volta eseguito il file, vengono sottratte sottratte password, rubati anche la cronologia e i cookie dei browser e se presenti, anche le credenziali dei wallet di criptovalute e di vari client di posta elettronica. Insomma, caduti nella trappola dei cyber criminali, il danno ricevuto è gravissimo. Nel caso in cui ci si accorga della trappola troppo tardi, le prime azioni da compiere saranno quelle di effettuare un cambio password repentino di tutti i propri account, naturalmente su un dispositivo diverso da quello proprietario (perché oramai infetto). Un’attenzione particolare dovrà essere posta ai propri profili di home banking, magari contattando il proprio istituto dinanziario, pure per verificare che non ci siano stati ammanchi ai propri conti.

