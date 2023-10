La One UI 6.0 è pieno zeppo di nuove funzionalità e numerosi miglioramenti all’interfaccia utente (anche se alcuni non sono molto ben pensati). Il colosso di Seul sembra aver prestato particolare attenzione alle app Fotocamera e Galleria e una delle migliori novità per quanto riguarda l’app Fotocamera deve essere il widget nella schermata iniziale. L’app Fotocamera sugli smartphone Galaxy è dotata di una varietà di diverse modalità di scatto. Oltre alle solite modalità Foto e Video, troviamo una modalità Ritratto per scattare foto bokeh, una modalità Notte dedicata, hyperlapse, rallentatore e molto altro. Per impostazione predefinita, di solito vedete le modalità Foto, Video e Ritratto quando accendete la fotocamera, mentre le altre modalità sono nascoste nella scheda “Altro”.

Come riportato da “SamMobile“, da tempo siete in grado di personalizzare quali modalità desiderate vedere sullo schermo principale della fotocamera in modo da potervi accedere rapidamente e potete anche forzare l’app a ricordare l’ultima modalità utilizzata, i filtri e alcune altre impostazioni ogni volta che la aprite, che può farvi risparmiare tempo prezioso e ridurre le possibilità di perdere il momento giusto. Ora, sulla One UI 6, il produttore sudcoreano ha aggiunto i widget della fotocamera che possono essere posizionati sulla schermata principale per aprire qualsiasi modalità della fotocamera con un solo tocco, eliminando completamente la necessità di aprire prima l’app Fotocamera e poi passare manualmente ad uno scatto particolare.

Potete aggiungere più widget alla schermata iniziale, ciascuno designato ad una modalità di vostra scelta. Sarà anche possibile decidere se un widget è designato per aprire la fotocamera posteriore o quella anteriore, selezionare in quali album vengono archiviate le foto ed i video quando aprite l’app Fotocamera utilizzando un widget e modificare lo sfondo del widget con qualsiasi immagine che vi piace o impostarlo per mostrare l’ultima immagine catturata.

Continua a leggere su optimagazine.com