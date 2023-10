L’ultima beta One UI 6.0 rilasciata sul Samsung Galaxy S23 (alla sua sesta versione) non sta soddisfacendo gli esperti. L’esperienza con l’interfaccia ancora in sperimentazione è stata presa in esame da informatori del calibro di Ice Universe ma anche Tarun Vats, entrambi molto attivi su Twitter per le loro rivelazioni sul software e hardware Samsung ma anche di altri brand. Ebbene, l’opinione è che gli sviluppatori avrebbero lavorato male e non si sarebbero accorti di evidenti problemi di ritardo o addirittura mancata risposta del touch del telefono con (a bordo) l’ultimissimo update in test.

Il tweet di Ice Universe presente a fine articolo è abbastanza chiaro. L’informatore è del tutto convinto del fatto che la One Ui 6.0 restituisca una pessima esperienza nella risposta al touch del telefono. Il tipster fornisce anche un video esemplificativo che mostra ai suoi follower. Ad una ripetuta sollecitazione dello schermo, il telefono inizia a non rispondere ai comandi e dunque a non offrire alcuna risposta. In pratica, questo tipo di episodio avverrebbe più volte del previsto secondo l’informatore e questa tipologia di esperienza sarebbe gravissima, giunti al sesto firmware di test. Proprio Ice Universe è abbastanza convinto del fatto che, se non si procederà ad una soluzione tempestiva del problema, quest’ultimo rischierà di rimanere tale per molto tempo.

C’è da ipotizzare che Samsung non possa affatto lanciare un aggiornamento definitivo con un problema al touch così grave. Per questo motivo, gli sviluppatori potrebbero essere costretti a mettere mani al pacchetto software per la correzione, ma con tempi di risoluzione non certo chiari. Si attende la versione definitiva dell’update dell’interfaccia insieme ad Android 14 per la fine di ottobre. Speriamo solo che gli ultimi errori di scena non influiscano sulla tabella di marcia data per scontata. Eventuali aggiornamenti in merito non mancheranno di essere comunicati.

