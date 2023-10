Ci sono un po’ di informazioni aggiuntive che oggi 10 ottobre possiamo prendere in esame in vista del rilascio dell’aggioramento con Android 14, in primis a proposito del Samsung Galaxy S23, essendo questa serie la prima della lista destinata a fare uno step tanto importante. Vediamo come stanno le cose, andando oltre le dritte fornite di recente a proposito delle offerte che si trovano sul web, in modo che tutti possano prepararsi nel migliore dei modi al download previsto a stretto giro. In particolare, l’approfondimento di oggi è dedicato per forza di cose alla modalità aereo.

Come cambierà la modalità aereo migliorata per Samsung Galaxy S23 dopo il rilascio dell’aggiornamento con Android 14

Fatta questa premessa, è lecito chiedersi come cambierà la modalità aereo per Samsung Galaxy S23, in seguito al rilascio dell’aggiornamento con Android 14. Per farvela breve, gli smartphone più recenti, tra cui quello appena citato, consentono di abilitare Wi-Fi e Bluetooth mentre la modalità aereo è attiva. Tuttavia, la maggior parte dei device non offre un’opzione altrettanto importante, che conti fatti andrebbe ad impedire che Wi-Fi e Bluetooth possano essere disabilitati quando il dispositivo passa alla modalità aereo.

In un contesto simile, Android 14 pare avere le carte in regola per giungere in soccorso degli utenti, compresi coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S23. Ne ha parlato anche una fonte come SamMobile nelle ultime ore. In pratica, il device dopo l’aggiornamento in questione dovrebbe avere la capacità di “ricordare” quale impostazione abbiamo utilizzato la volta precedente in cui è stata attivata la modalità aereo. Insomma, un supporto non di poco conto per gli utenti.

La funzione dovrebbe essere disponibile per tutti i Galaxy compatibili con Android 14, a partire dallo stesso Samsung Galaxy S23 secondo le informazioni raccolte di recente.