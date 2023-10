Da settimane gira sui social una fake news che menziona Paolo Bonolis arrestato. Insomma, al di là delle notizie di gossip che in questi mesi hanno trattato la fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, oggi tocca focalizzarsi su questioni ancora più personali. Soprattutto su Facebook, infatti, questa indiscrezione aleggia a fasi alterne provando a screditare un personaggio famosissimo nel panorama della televisione italiana. In realtà, però, la notizia falsa nasce con altri presupposti, stando ai dettagli che ho avuto modo di raccogliere in queste ore.

Come nasce la bufala su Paolo Bonolis arrestato: focus sul tormentone social del 2023

Provando a contestualizzare al meglio il tutto, effettivamente si scopre che la bufala su Paolo Bonolis arrestato non sia fine a sé stessa. Già, perché il tormentone del 2023 ha un obiettivo molto preciso, con il link dell’articolo bufala che, al contrario di quanto enunciato nel titolo, rimanda ad una pagina web dove possono essere effettuati investimenti finanziari. Dunque, basta questo presupposto per rendersi conto che siamo al cospetto di una fake news. Tra le altre cose, anche molto goffa, se pensiamo che in pochi secondi è possibile comprendere che non ci siano conferme tramite i canali ufficiali del conduttore ed attraverso le principali agenzie di stampa.

Come sempre, fate molta attenzione ai contenuti che trovate sui social, a partire da quelli che sembrano richiamare la grafica di testate importanti a livello nazionale, salvo poi rimandarvi a domini differenti. Anche questo, infatti, è un segnale molto chiaro che indica la natura non autentica dell’indiscrezione di oggi. Ecco perché occorre rifarsi sempre a fonti che per noi risultano autorevoli, evitando di ricondividere articoli sospetti che girano sui social.

Dunque, non abbiamo motivo di credere ai rumors relativi a Paolo Bonolis arrestato oggi 10 ottobre.

