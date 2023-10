Le offerte Prime Amazon sono partite dalla mezzanotte di oggi 10 ottobre. Tra gli innumerevoli sconti per tutte le categorie merceologiche, ci sono quelli dedicati agli smartphone e gli smartwatch. Chi punta poi in particolare ai brand Samsung ed Apple, può approfittare di un un poker di promozioni davvero interessante, di seguito spiegato nel dettaglio.

Si parte dalle offerte Prime Amazon Samsung. Per gli amanti dei top di gamma assoluti, c’è il Samsung Galaxy S23 Ultra che costa in queste ore 1549 euro, con 100 euro rispetto al prezzo di listino del dispositivo. Si tratta del telefono più accessoriato di tutti, con 1 TB di spazio di archiviazione, subito disponibile per la consegna in arrivo non più tardi di questo venerdì 13 ottobre. Per chi possiede un budget ben più limitato, la promozione di cui approfittare è senz’altro quella che investe il Samsung Galaxy A54. Il dispositivo medio di gamma non costa più di 349 euro e anche questa soluzione è subito disponibile per la spedizione.

Per chi punta invece ad un prodotto Apple, l’iPhone SE di seconda generazione con capacità di memoria da 64 GB è senz’altro un’ occasione al prezzo ribassato di 169 euro, nella sua versione ricondizionata in nero. Anche l’Apple Watch Series 4 44mm (GPS + Cellular), sempre ricondizionato, è protagonista di un’ottima promozione. L’orologio smart in grigio siderale non costa più di 227 euro. La spedizione sarà decisamente celere, visto che il pacco potrebbe arrivare a destinazione già questo giovedì.

Ognuna delle proposte fin qui esaminate sono soggette alla disponibilità dei prodotti all’interno dei magazzini Amazon e sono legate alle offerte Prime valide oggi e fino alle 23:59 di domani. Chiunque vorrà approfittare degli sconti non potrà fare altro che approfittarne subito, senza attendere oltre.

