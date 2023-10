Quella di Eleanor Rigby dei Beatles è la storia di un mistero, un “giallo” che si è infittito negli anni ’80 offrendo un assist ai fan già impegnati a sostenere la presunta morte di Paul McCartney. Negli anni ’80, infatti, qualcuno trovò la tomba che ospitava le spoglie della vera Eleanor Rigby. La lapide si trovava nel cimitero di Woolton, a Liverpool, a poca distanza dal luogo in cui John Lennon e Paul McCartney si incontrarono per la prima volta. La Eleanor Rigby di quella tomba era nata nel 1895 e morta nel 1939.

Ciò che rende speciale questa traccia di Revolver è l’assoluta originalità dell’arrangiamento e del testo. Dopo anni di surf rock, rockabilly, teen pop e rock’n’roll, i fan si ritrovarono con un brano in cui la voce inconfondibile di Paul McCartney era accompagnata da un ottetto d’archi, una scelta giustificata dalla sua infatuazione per Vivaldi, ma non solo: il testo parlava di persone sole, di morte e dolore. Il risultato è il brano crepuscolare che tutti amiamo.

Con il rinvenimento della tomba della vera Eleanor Rigby i fan si convinsero che Paul McCartney si fosse ispirato proprio a quella donna morta nel sonno a 44 anni. In realtà possiamo parlare di coincidenze, perché – come lo stesso Macca racconterà nel 2021 – l’ispirazione arrivò da una signora sopravvissuta alla guerra che Paul conosceva bene, e che spesso gli raccontava la sua vita.

Nella prima bozza del testo il nome era quello di Daisy Hawkins, un nome per Paul si rivelò poco musicale; per questo il bassista scelse il nome dell’attrice Eleanor Bron che aveva partecipato al film Help! (1965), al quale affiancò il nome di Frank Rigby, un commerciante di liquori di Bristol.

Nel 1990 la docente Annie Mawson di un’associazione dedita ai bambini bisognosi mise all’asta un documento datato 1911, una fattura intestata a una certa cuoca dell’ospedale di Parkhill, Liverpool, di nome Eleanor Rigby. La Mawson sosteneva di aver ricevuto quel documento proprio da Paul McCartney, ma quest’ultimo smentì con queste parole: “Se qualcuno vuole spendere soldi per un documento che prova l’esistenza di un personaggio di fantasia per me va bene”.

Sostanzialmente, Eleanor Rigby era il ritratto di una donna sola, che raccoglieva il riso lanciato durante ai matrimoni e si affacciava alla sua finestra nell’attesa che qualcuno la portasse via. Un “personaggio di fantasia”, certamente, ma anche una bella e triste fotografia in bianco e nero.

