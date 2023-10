Finalmente c’è un piccolo calo di prezzo per l’iPhone 14 che, in queste ultime settimane si è ritrovato sempre ad avere un costo superiore agli 800 euro su Amazon. Ora si è ritornati ad una sorta di normalità, con la possibilità di pagare meno tale top di gamma targato Apple. Non parliamo dell’ultimo flagship dell’azienda di Cupertino, ma è un dispositivo ancora di spicco e che può dare del filo da torcere alla concorrenza. Approfondendo quanto offerto quest’oggi da Amazon, si può notare come questo iPhone 14, nella versione Mezzanotte da 128GB di memoria interna, sia scontato del 9% rispetto al prezzo consigliato in precedenza di 879 euro.

Aggiornato il prezzo per l’iPhone 14 nell’ambito della festa delle offerte Prime con Amazon

Dunque, siamo leggermente scesi rispetto alla scorsa settimana. Ciò significa che attualmente si ha modo di avere tra le mani questo dispositivo di stampo Apple al costo finale di 799 euro. Cifra sicuramente più conveniente e che potrà interessare qualche utente ancora indeciso su tale acquisto. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di pochi giorni questo iPhone 14 arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Anche Amazon lo ha posto tra le scelte di giornata, inoltre si può anche sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis. Questa condizione garantirà la suddivisione del prezzo finale in più parti, dando modo a diversi utenti di poter approfittare di tale sconto. Quali sono, a questo punto, le caratteristiche tecniche che alimentano questo iPhone 14? Stiamo parlando di un dispositivo Apple che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Non manca inoltre la resistenza all’acqua ed alla polvere. Lato hardware spazio al processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Il sistema fotocamere si è evoluto per scatti più belli in qualsiasi condizioni di luce. Non manca la presenza della modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi. Migliorata anche la batteria che ora permette fino a 20 ore di riproduzione video. Sta ora a voi decidere se approfittare di tale offerta.