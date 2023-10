Cresce già l’attesa per la data di uscita dei biglietti di Napoli-Milan. La partita è in programma durante l’ultimo weekend di ottobre, pochi giorni dopo il prossimo turno di Champions League e, come accennato un paio di settimane fa, tanti tifosi delle due squadre sono già alla ricerca di informazioni per essere presenti allo stadio. Da un lato i partenopei, chiamati a dare una risposta in occasione di uno scontro diretto importante, a maggior dopo la sconfitta poco preventivabile in casa contro la Fiorentina, che ha consentito ai rossoneri di volare a +7 in classifica. Dall’altro, il Milan che almeno in Serie A sta volando dopo il brutto KO arrivato nel derby.

Dettagli sulla data di uscita per i biglietti di Napoli-Milan: cosa è lecito aspettarsi ad ottobre per le due tifoserie

Premesso che ancora oggi non ci siano comunicazioni ufficiali per i tifosi, proviamo a capire insieme cosa sia lecito aspettarsi a proposito dell’uscita dei biglietti di Napoli-Milan, visto che il big match di ottobre è sempre più vicino. Le prospettive a breve termine ci dicono che le mosse del club azzurro non dovrebbero tardare ad arrivare. Per intenderci, con una sosta di mezzo in Serie A, una partita di cartello che richiede un po’ di giorni extra per organizzare il tutto anche in termini di ordine pubblico (si attendono almeno 2-3.000 tifosi rossoneri).

A questo, poi, si aggiunge che i partenopei non avranno altre sfide da “spingere” al Maradona in termini di marketing per la vendita di ticket, motivo per il quale tutto lascia credere che la situazione si possa sbloccare a stretto giro. Se non questa settimana, al massimo entro sette giorni, fornendo tutte le informazioni del caso ai sostenitori delle due squadre.

In questo modoto, tutti potranno organizzarsi al meglio e conoscere i prezzi singoli biglietti per ciascun settore dello stadio. Tutto pronto per i biglietti di Napoli-Milan.

