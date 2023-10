Terza puntata di Imma Tataranni 3, in onda stasera 9 ottobre su Rai1. Un nuovo appuntamento con le indagini del sostituto procuratore nella serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com giunta alla terza stagione.

Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi.

La terza stagione inizia con un salto temporale. Imma è impegnata nella solita routine tra famiglia e lavoro, pur se con delle importanti novità. Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli. Imma e Pietro si ritrovano quindi nella casa vuota. Non si lasciano andare alla malinconia, anzi, provano a tornare a essere la coppia di un tempo. Almeno fino a quando Calogiuri non si sveglia dal coma.

Di seguito le anticipazioni sulla terza puntata di Imma Tataranni 3 dal titolo Ladri di futuro.

Nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bangladesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello per difendere l’onore di casa, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Si scopre però che le cose non sono andate così. I contrasti fra Fatima e la sua famiglia si rispecchiano in qualche modo anche nelle incomprensioni fra Imma e Valentina, che a Napoli affronta il difficile esame di letteratura orientale.

A complicare il tutto, l’arrivo di sua nonna Filomena, andata fin là per controllare come se la cava la nipote nella grande città. Ed è Filomena a scoprire che Valentina nasconde qualcosa ai genitori. Così come tutti gli altri: Diana, sempre più insoddisfatta, non le ha mai detto di essersi iscritta all’app d’incontri; Pietro le nasconde l’amicizia sempre più intima con Sara; e Calogiuri che continua segretamente a indagare sulla morte di Romaniello. Quando Imma lo scopre gli farà una sconcertante rivelazione.

Nel cast si confermano, oltre a Vanessa Scalera: Massimiliano Gallo nel ruolo del marito di Imma Pietro De Ruggeri; Alessio Lapice nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri; Barbara Ronchi interpreta la cancelliera Diana De Santis; Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali; e Cesare Bocci in quelli di Saverio Romaniello.

L’appuntamento con la terza puntata di Imma Tataranni 3 è alle 21:30.

