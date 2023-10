Nome: Simone

Cognome: Pedersoli

Anno di nascita: 1998

Città: Sacca di Esine (Brescia)

Piattaforme: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook

Categoria: Influencer

Chi è Simone Pedersoli

Simone Pedersoli è un giovane influencer nato nel 1998 a Sacca, in provincia di Brescia. Fin dalla nascita Simone è affetto da atrofia spinale muscolare di tipo 2 (SMA 2), una malattia genetica che gli impedisce di camminare e di muoversi liberamente. Nonostante questo, Simone ha sempre affrontato la vita con il sorriso e la positività, trasmettendo il suo messaggio di felicità e speranza a migliaia di persone attraverso i suoi profili social.

Simone ha iniziato a raccontarsi su Facebook dieci anni fa, ma ha avuto successo solo cinque anni dopo quando ha scoperto Instagram e TikTok. Su queste piattaforme pubblica foto e video in cui mostra la sua quotidianità, le sue passioni, i suoi sogni e le sue battute. Simone non si concentra sulla sua disabilità, ma sulla sua normalità, cercando di far divertire e riflettere i suoi follower. Attualmente, Simone conta più di 300 mila follower su TikTok e quasi 100 mila follower su Instagram.

Grazie alla sua attività online, Simone ha avuto l’opportunità di incontrare e collaborare con diverse personalità famose, tra cui Fedez e Chiara Ferragni. Nel 2021 Simone ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, I Sogni Hanno Le Ruote con la prefazione di Fedez. Nel libro Simone racconta la sua storia, le sue sfide e le sue conquiste, con il suo stile ironico e sincero.

Il rapporto con la malattia

Simone vive con i suoi genitori e la sua sorella a Sacca di Esine, un paesino di circa mille abitanti in Val Camonica. Si è diplomato in Operatore Amministrativo Segretariale presso il Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli e ha lavorato come collaboratore scolastico nello stesso istituto per uno stage formativo.

Simone dipende dagli altri per quasi tutte le sue attività quotidiane, ma non si lascia abbattere dalla sua condizione. Al contrario, Simone è grato per tutto quello che ha e per tutte le persone che lo amano e lo sostengono.

