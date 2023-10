I prezzi Netflix per i nuovi clienti sono da rivedere, visto che il piano base è stato appena eliminato dalle possibilità di abbonamento per noi italiani. Nelle ultime ore, in effetti, chiunque tenta di sottoscrivere una nuova utenza o di riattivarne una, non visualizza l’opzione più economica di tutte (almeno se prendiamo in considerazione quella senza annunci pubblicitari.

Il piano rimosso

Il piano base da 7.99 euro non appare più tra le soluzioni sottoscrivibili per i clienti. I prezzi Netflix mensili dunque aumentano per chiunque voglia abbonarsi alla piattaforma di contenuti, sempre che non si accetti di attivare invece un piano con annunci. Quest’uyltimo costa solo 5,49 euro ma include spot prima e dopo le visioni di film e serie TV, oltre alla restrizione del catalogo visibile. La specifica esperienza non è certo ottimale per molti ed è per questo motivo che in tanti saranno costretti a spendere una cifra ben più salata, da adesso in poi.

Quali sono i prezzi Netflix applicati ora al mercato italiano per il piano standard o premium, ossia le uniche due opzioni senza annunci? L’abbonamento Standard costa 12,99 euro. A questo costo, i clienti hanno diritto allo streaming in qualità Full HD senza limiti e senza pubblicità. La visione e il download è supportata per un massimo di due dispositivi alla volta. Al contrario, la seconda e ultima opzione del piano Premium costa 17,99 euro al mese per una visione senza limiti in Ultra HD, su un massimo di 4 dispositivi alla volta.

Rimodulazioni in arrivo?

Chi ha già attivo un piano base da 7,99 euro non deve temere alcun aumento di spesa mensile, almeno per il momento. La soluzione a meno di 8 euro è inibita a nuovi clienti e abbonati di ritorno ma chi ha già un account attivo con questa soluzione continuerà ad usufruirne. Tuttavia, non è da escludere che in futuro (magari non troppo vicino) siano previste delle rimodulazioni del servizio o comunque gli utenti siano spinti verso i piani più costosi, magari con l’ausilio di qualche benefit.

