“Ci sono stati aumenti nei numeri in tutta la Lombardia e anche in altre parti d’Italia“, spiega Oscar Bianchi, presidente di Avis Lombardia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta che negli ultimi giorni sono aumentate le donazioni di sangue. Non solo in Lombardia, ma anche in altre regioni italiane, in centinaia si sono messi in fila per donare il sangue.

A spingerli, l’appello di Fedez, dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli. Sono tutti giovani tra i 18 e i 35 anni.

Negli scorsi giorni, proprio nel momento delle dimissioni, Fedez aveva ringraziato il professor Zappa e l’ospedale Fatebenefratelli ma aveva anche promesso che avrebbe trovato il modo di sensibilizzare il pubblico sul tema delle donazioni di sangue. A quanto pare, quello che in molti oggi definiscono “effetto Fedez” ha già avuto inizio.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”, le parole di Fedez, che aveva assicurato: “In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far comprendere l’importanza di donare il sangue”.

Il processo ha già avuto inizio e solo nella giornata di domenica 8 ottobre, i donatori sono stati 10 volte quelli che solitamente si presentano per donare il sangue in Lombardia. Ma tanto altro c’è ancora da fare.

Intanto a Fedez sono arrivati i ringraziamenti da parte del presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologi, Claudio Mencacci, che ha apprezzato la sua volontà di parlare di salute mentale e depressione.