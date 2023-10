La funzione per creare canali WhatsApp non è ancora disponibile per tutti, ma qualcosa si sta muovendo in questa direzione. Negli ultimi giorni di settembre, era stato già annunciato che gli esperti erano al lavoro per lavorare proprio a questa feature. Oggi, grazie alla distribuzione dell’aggiornamento WhatsApp per gli iPhone presente su App Store Apple e siglato come il 23.20.76, apprendiamo che la novità è già a disposizione dei primi utenti (come sottolineato dalla fonte WABetaInfo).

Il registro ufficiale dell’ultimo aggiornamento non fornisce informazioni utili riguardo alla funzione per creare canali WhatsApp. Eppure nella build sopra menzionata è apparso proprio il comando per procedere all’operazione in esame. Come ben visibile anche nell’immagine di apertura articolo, nella scheda Aggiornamenti in corrispondenza della sezione Canali appunto, è ora comparsa una nuova opzione. Accanto al comando di ricerca, ce n’è uno per la creazione dello strumento. Con poche e semplici mosse si può procedere, appunto, alla progettazione del proprio channel, per i più svariati motivi: educativi, lavorativi, formativi, informativi e chi più ne ha più ne metta. Le possibili applicazione dell’ultima novità sono infinite, come dimostrato anche dai canali Telegram in uso oramai da anni dagli utenti e palesemente presi come esempio da Meta che ha deciso di mettersi al pari con il concorrente numero uno.

Affinché tutti possano creare i canali WhatsApp ci vorrà un po’ di tempo. La distribuzione dell’aggiornamento preso in esame oggi per gli iPhone pone gli utenti Apple un passo avanti rispetto a quelli Android. Magari non tutti i possessori di melafonini vedranno subito la specifica funzione sul loro telefono ma, probabilmente, sarà solo questione di pochissimo. Al contrario, per i dispositivi Android attendiamo ancora notizie sullo sviluppo della funzione: ogni eventuale aggiornamento al riguardo, sarà comunicato su queste pagine, non appena disponibile.

