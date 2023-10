Il Samsung Galaxy Z Flip 5 è ​​stato lanciato a fine luglio con la One UI 5.1.1 pronto all’uso. Il device otterrà la One UI 6.0 con il suo primo importante aggiornamento del sistema operativo, che includerà anche il passaggio da Android 13 ad Android 14. Come previsto, il colosso di Seul offre ai possessori del Samsung Galaxy Z Flip 5 la possibilità di dare una mano nel testare la nuova interfaccia proprietaria, in modo che possano offrire un feedback prezioso che aiuterà l’azienda asiatica a distribuire l’aggiornamento al pubblico in generale il più rapidamente possibile e senza bug.

Come riportato da “SamMobile“, dopo aver aperto il programma One UI 6.0 Beta per il Samsung Galaxy Z Fold 5, il produttore sudcoreano ha dato il via alle registrazioni del programma per i possessori del Samsung Galaxy Z Flip 5 negli Stati Uniti. Il primo aggiornamento beta della One UI 6.0 viene fornito con la versione firmware F73U1EU1ZWJ2 e sembra essere disponibile per la versione brandizzata del device. Se vi trovate negli Stati Uniti e desiderate eseguire il beta test della One UI 6.0 sul vostro Samsung Galaxy Z Flip 5, potete registrare il telefono tramite l’app Samsung Members. Dopo aver effettuato l’accesso all’app utilizzando l’account Samsung, cliccate sul banner del programma One UI 6.0 Beta nella home page dell’app e registrate tuo telefono.

Dopo la registrazione, il primo firmware beta sarà disponibile per il download e potrà essere scaricato toccando il pulsante “Scarica e installa” nelle impostazioni del telefono. La One UI 6.0 basata su Android 14 offre dozzine di nuove funzionalità, tra cui un design completamente nuovo per i pulsanti di impostazione rapida, notifiche leggermente rinnovate, alcuni widget, un carattere (One UI Sans) e app stock aggiornate. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com