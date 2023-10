Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Nuh parla con Cemile dopo il confronto avuto con Mehdi e le giura che lei non è mai stata un ripiego per lui. Riuscirà a convincerla? Nel frattempo, Baris e Zeynep si confidano e parlano del loro passato mentre Mehdi continua a seguire i movimenti di Zeynep e a rifiutare il corteggiamento di Nazli. Il meccanico vuole che sua moglie torni nella loro casa.

Mehdi cerca in tutti i modi di convincere Zeynep a tornare, rubandole persino un bacio al matrimonio di Nuh e Cemile. L’uomo è sempre più convinto che con sua moglie non sia tutto finito e le invia un messaggio proponendole di vedersi. Zeynep, però, rifiuta. Infine, quando la ragazza si reca al suo negozio, trova Mehdi privo di sensi, accasciato a terra.

