Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android, top di gamma, versatile, potente ma economico, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon e di approfittare dell’interessante offerta del Motorola Razr 40, che vi porterete a casa con un super sconto del 22% al prezzo di 699,90 euro (invece di 899,90 euro di listino). Il pieghevole Dual SIM, che potrete scegliere tra le opzioni di colore Sage Green e Creamy White, è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, il reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Il Motorola Razr 40 (annunciato a giugno 2023) sfoggia un display principale interno AMOLED LTPO a 10bit da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ (2640 x 1080 pixel, 413ppi), frequenza di aggiornamento adattiva a 144Hz, touch sampling rate a 360Hz e luminosità a 1400nits, mentre il display esterno è un AMOLED 8bit da 1,5 pollici con risoluzione 368 x 194 pixel (282ppi), con frequenza di aggiornamento a 60Hz, touch sampling rate a 120Hz e luminosità fino a 1000nits. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1 abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB UFS 2.2 di spazio di archiviazione.

Quanto al comparto fotografico, il Motorola Razr 40 presenta una fotocamera frontale da 32MP. Sul retro, invece, troviamo una dual-camera con un obiettivo principale esterna da 64MP (con OIS) abbinata ad un ultra-grandangolare da 13MP (F/2.2). Il pieghevole a conchiglia è alimentato da una batteria da 4200mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 30W e la ricarica wireless a 5W. In termini di connettività il device offre il supporto per le reti mobile fino a 5G, Wi-Fi 6 (ax) a tripla banda fino a 6GHz, Bluetooth v5.3, USB Type-C, NFC per i pagamenti, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou. Lo smartphone lavora con il sistema operativo eseguito fuori dalla scatola Android 13.

