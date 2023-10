Non c’è un album di John Lennon che non sia un mondo a sé, o che non sia degno di un primo posto. Non è questa la sede in cui stilare classifiche: più opportuno è fornire al lettore una guida all’ascolto dell’ex Beatles per scoprire uno dei cantautori più determinanti degli ultimi 100 anni con i suoi messaggi di pace, amore universale e rivoluzione.

John Lennon/Plastic Ono Band (1970)

John Lennon/Plastic Ono Band è un disco intenso e autobiografico, in cui Lennon esprime le sue emozioni, le sue paure e le sue frustrazioni. Il sound è essenziale e crudo. Tra le canzoni più famose, ci sono Mother, Working Class Hero e God.

Imagine (1971)

Imagine è più melodico e accessibile rispetto al precedente, ma non meno profondo e impegnato. Il sound è più ricco e vario, con l’uso di archi, fiati e tastiere. Tra le canzoni più celebri troviamo Imagine, la title track che è diventata un inno alla pace, Jealous Guy, una ballata romantica, e Gimme Some Truth, una critica alla politica.

Walls And Bridges (1974)

Walls And Bridges esce prima di una pausa musicale di cinque anni. Lennon riflette sulla sua vita personale e artistica. Il sound è influenzato dal rock, dal soul e dal pop. Tra le canzoni più note troviamo Whatever Gets You Thru the Night, il suo primo singolo a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti, #9 Dream, una canzone onirica, e Nobody Loves You (When You’re Down And Out).

Double Fantasy (1980)

Double Fantasy è l’ottavo album solista di John Lennon e il suo ultimo pubblicato in vita. Il tema principale è l’amore, con John e Yoko Ono che alternano le loro voci. Tra le canzoni più apprezzate, ci sono (Just Like) Starting Over, una celebrazione del loro ritorno alla musica, Woman e Watching The Wheels.

Milk And Honey (1984)

Milk And Honey è il nono album solista di John Lennon e il suo primo postumo. Il disco contiene le ultime registrazioni di Lennon prima della sua morte. Tra le canzoni più emozionanti ci sono Nobody Told Me, una canzone ironica sul mondo moderno, I’m Stepping Out e Grow Old With Me, una canzone romantica scritta per Yoko Ono.

