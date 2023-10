Buonissima offerta quest’oggi su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna, device di qualche anno fa di stampo Apple che è ancora piuttosto richiesto sul mercato. Se avete intenzione di acquistare un iPhone, questa può essere l’occasione giusta per avere tra le mani un dispositivo di elevata fattura ad un prezzo più conveniente. Parliamo di un top di gamma che fa leva su un comparto tecnico ancora di spicco, per questo vale la pena farci ancora un pensierino.

Sta raggiungendo i livelli record il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon il 9 ottobre: i dettagli della nuova offerta

Siamo a livelli più bassi rispetto al nostro ultimo report. L’offerta odierna di Amazon poi lo rende sicuramente più appetibile, infatti grazie all’11% di sconto effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 759 euro, ecco che attualmente l’iPhone 13 azzurro sarà vostro ad una cifra di 679 euro. Un bel risparmio da tenere assolutamente in considerazione e che potrà far capitolare moltissimi utenti. Per ora c’è disponibilità immediata su Amazon, ma vista la grande convenienza dell’offerta, è possibile che in poco tempo le cose possano cambiare.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Il consiglio è di affrettare i tempi se si ha intenzione di puntare su questo iPhone 13 azzurro da 128GB, che arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di poche ore. Da non sottovalutare poi il vantaggio che offre Amazon sull’acquisto, ossia di poter puntare sul pagamento a rate con Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà suddivisa nel tempo e più utenti potranno approcciarsi a questo tipo di acquisto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dell’iPhone 13, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Lato fotografico spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Ritroviamo anche la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine il processore è un A15 Bionic per prestazioni fulminee.