Petit è uno dei nuovi concorrenti di Amici di Maria De Filippi per l’anno 2023/2024. Cantante, Petit è il nome d’arte di Salvatore, giovane promessa dell’Avellino calcio, passione che ha abbandonato per concentrarsi sulla musica. E proprio la musica lo ha portato ad ottenere un banco da titolare nella scuola di Amici.

Petit ha 18 anni e vive a Roma con la mamma. Lasciata la possibile carriera calcistica, si è dedicato completamente alla musica. Produce e scrive i suoi brani nella sua cameretta a tutte le ore del giorno e della notte.

Ad Amici si presenta con l’inedito Brooklyn, brano con il quale riesce ad ottenere il banco nella puntata di formazione della classe. Ma non solo: dopo appena due settimane di permanenza nel programma, Petit vince la gara inediti della terza puntata di Amici di Maria De Filippi e vedrà il suo brano prodotto da uno di producer d’eccezione: Takagi e Ketra.

Nella scuola di Maria De Filippi, infatti, ripartono gli inediti prodotti da personaggi di rilievo del panorama italiano. Nella seconda puntata di Amici, è stata la cantante Lil Jolie a vincere la possibilità di vedere il suo inedito prodotto: Follia vedrà la produzione artistica di Zef. Nella terza puntata di Amici è invece Petit a vincere la sfida: sarà Brooklyn a guadagnare la produzione e il rilascio negli store digitali. Questa volta, la produzione è a cura di Takagi e Ketra, hitmaker di rilievo nel panorama nostrano.

Testo Brooklyn di Petit

Ora è tardi ritorno a casa

Questa sera ho fatto abbastanza

Posso dirti che non sai tutto di me

Vuoi venire un po’ in hotel

Ok, ora vengo sotto

Come una fragola

Poi sento dolce in gola

Con l’odore tuo che gira qua

Ma non posso starci male

Lei che vuol farsi notar

Che è iniziata una partita

Voglio stare con il buon umore

Non so capire ma a modo tuo

Forse non è il momento giusto

So che si riparlerà di noi noi noi noi noi

di un amore

Fuori la pubblicità tatatata per le strade

vorrei solo grida(dadada)dare il tuo nome

Affacciarmi su Brooklin

Poi guardare con gli occhi

Vestito a modo

Non ascoltare loro

Sento tic toc

Poi mi giro sono solo

Ma portarti così

Non è stato un bel modo

Ma ti aspetto fuori

Non so capire ma a modo tuo

Forse non è il momento giusto

So che si riparlerà di noi noi noi noi noi

di un amore

Fuori la pubblicità tatatata per le strade

vorrei solo grida(dadada)dare il tuo nome

Affacciarmi su Brooklin

Poi guardare con gli occhi

