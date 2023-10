Seconda puntata Cuori 2 su Rai1, l’appassionante medical drama che racconta le avventure dei e medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino anni ’60. Stasera 8 ottobre vanno in onda due nuovi episodi.

Avevamo lasciato i protagonisti della prima stagione della fiction con un finale drammatico. Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine, la sorte del primario è rimasta appesa a un filo. Delia (Pilar Fogliati) non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio.

Nel cast della seconda stagione anche Romina Colbasso nel ruolo di Karen; Benedetta Cimatti è Luisa; e Andrea Gherpelli interpreta Mosca.

Di seguito le anticipazioni della seconda puntata di Cuori 2. Si parte dall’episodio 2×03 dal titolo Non si può chiudere del tutto, di cui vi riportiamo la sinossi:

Le tessere nel piano di Mosca iniziano finalmente a combaciare: Agata ha accettato di tornare a lavorare alle Molinette e ora, grazie a Elvira, si prospetta l`opportunità di operare uno degli uomini più ricchi e influenti di Torino. Peccato che Corvara stia facendo il possibile per rovinargli la festa, indagando sulla contabilità del reparto per scoprire che cosa il primario stia nascondendo.

A seguire, l’episodio 2×04 intitolato La fortuna non esiste:

Lo stato di salute di Luisa tiene sulle spine Alberto e Delia, che continuano la ricerca sul pacemaker cercando di coinvolgere anche l`ingegner Tosi. In reparto anche Fausto sembra avere altro per la testa, non riuscendo a nascondere quel che prova per Virginia… proprio come Serenella, sempre più colpita dalla gentilezza di Andrea e dal suo tatto con i pazienti.

L’appuntamento con la seconda puntata di Cuori 2 è per stasera alle 21:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.