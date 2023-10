Il colosso di Seul ha presentato ufficialmente il chip Exynos 2400 come successore dell’Exynos 2200, che alimentava la serie Samsung Galaxy S22 dello scorso anno ed il Samsung Galaxy S23 FE lanciato all’inizio di questa settimana. Il produttore asiatico ha lanciato un nuovo chip Exynos di punta ogni anno negli ultimi dieci anni, ma ha rotto la tradizione con il lancio dell’Exynos 2200, dopo anni di critiche sulla qualità dei chip Exynos. Ora, circa 20 mesi dopo, l’azienda sudcoreana ha annunciato l’Exynos 2400, che apporta enormi miglioramenti in termini di prestazioni di CPU, GPU e intelligenza artificiale. I guadagni sono davvero enormi. Le prestazioni della CPU sono migliori del 70%, ad esempio, e quelle relative all’intelligenza artificiale ottengono un aumento di 14,7 volte. Bisogna ricordare che l’Exynos 2400 apporta due anni di miglioramenti e le sue capacità vengono paragonate all’Exynos 2200. La nuova GPU all’interno dell’Exynos 2400, basata sull’architettura RDNA3 di AMD, attualmente sembra essere leggermente meno veloce della GPU di Snapdragon 8 Gen 2.

Come riportato da “SamMobile“, il colosso di Seul probabilmente effettuerà delle ottimizzazioni nei prossimi mesi per assicurarsi che l’Exynos 2400 funzioni al meglio. Al momento, non c’è modo di dire quanto sarà veloce, quanto sarà efficiente, quanto funzionerà e come si paragonerà al prossimo Snapdragon 8 Gen. 3 di Qualcomm. Ciò che è certo, tuttavia, è che Exynos è tornato ed i vostri desideri di ottenere un altro anno di flagship Galaxy solo Snapdragon non si realizzeranno. Non è possibile che la divisione dei semiconduttori del brand asiatico abbia lavorato duramente sull’Exynos 2400 e che la divisione mobile continui ad utilizzare il chip Qualcomm per la sua prossima ammiraglia. Il dibattito Snapdragon vs Exynos sta per riaccendersi, e nei prossimi mesi i fan di Samsung si chiederanno quale marca di chip avrà il Samsung Galaxy S24 quando verrà lanciato nel loro Paese. L’Exynos 2200 era limitato al continente europeo, ma resta da vedere se l’Exynos 2400 sarà trattato in modo simile o se alimenterà la gamma Galaxy S24 anche in altre Regioni.

Recentemente ci sono state molte voci sull’Exynos 2400 e una di queste affermava che il chip proprietario potrebbe alimentare solo i Samsung Galaxy S24 e S24+ e che il modello Ultra potrebbe utilizzare esclusivamente lo Snapdragon 8 Gen. 3. Ma con la serie Galaxy S24 ancora a qualche mese di distanza, non c’è modo di essere sicuri di quali voci siano reali e quali siano finzione. L’Exynos 2400 sembra fantastico sulla carta, e speriamo che sia il ritorno di cui il team di produttori di chip Samsung ha così disperatamente bisogno.

