Da Amici è partita e ad Amici ritorna forte del suo primo posto in classifica. Annalisa torna ad Amici nella puntata di domenica 8 ottobre: è la giudice della gara di canto ma non solo. In puntata si esibisce anche.

Presenta l’album E poi siamo finiti nel vortice, primo in classifica Fimi: è proprio questo, infatti, il disco più venduto della settimana in Italia sia per i CD che per i vinili. Non solo: è il primo album di Annalisa ad esordire al vertice della chart e il primo di un’artista italiana a raggiungere questa posizione da 6 mesi.

Questo traguardo si aggiunge ai numerosi successi che hanno caratterizzato l’ultimo anno di Annalisa in musica: non solo è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e i suoi singoli “Mon Amour” e “Ragazza Sola” sono stati al n.1 della classifica radiofonica.



Annalisa solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione di copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 29 Dischi di Platino e 12 Oro ed è stata inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo.

E poi siamo finiti nel vortice contiene 12 tracce tutte firmate da Annalisa, insieme al suo gruppo di co-autori di sempre, un racconto tra una serie di emozioni diverse che ci trascinano nel vortice della vita.

Il 4 novembre, Annalisa sarà al Forum di Assago (Milano) per un concerto già soldout. Nel frattempo, è tra gli ospiti di Amici della puntata di domenica 8 ottobre.