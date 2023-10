Il colosso di Seul ha iniziato ad implementare l’aggiornamento beta della One UI 6.0 basato su Android 14 per il Samsung Galaxy Z Fold 5. L’upgrade è attualmente disponibile in India e negli Stati Uniti. Se possedete un Samsung Galaxy Z Fold 5 importato da uno di questi Paesi, potete registrare il vostro telefono al programma One UI 6.0 Beta tramite l’app Samsung Members.

Come riportato da “SamMobile“, il primo aggiornamento beta One UI 6.0 per il Samsung Galaxy Z Fold 5 viene fornito con la versione firmware F946BXXU1ZWJ2. È un aggiornamento enorme, con dimensioni di quasi 2,7GB, quindi dovreste preferire scaricarlo tramite una rete Wi-Fi. Oltre ad Android 14, l’aggiornamento arriva con la patch di sicurezza di ottobre 2023. Dopo aver registrato il vostro Samsung Galaxy Z Fold 5 al programma Beta One UI 6.0, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potrete procedere all’installazione dell’aggiornamento solo se la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50%, facendo, al tempo stesso, anche un backup dei vostri dati da ripristinare nel caso in cui se ne presentasse l’evenienza (in caso contrario perdereste tutto quanto avevate salvato in memoria, in maniera praticamente irreversibile, quindi state bene attenti a quello che fate per evitare questa sconveniente possibilità).

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è diventato il primo telefono pieghevole del produttore asiatico a ricevere l’aggiornamento beta One UI 6.0. L’upgrade potrebbe essere rilasciato anche per il Samsung Galaxy Z Flip 5. L’azienda sudcoreana potrebbe anche rilasciare l’aggiornamento per i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 nelle prossime settimane. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com