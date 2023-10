Qualora foste interessati ad acquistare un nuovo smartphone Android 5G, vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon e di approfittare dell’interessante offerta del Realme GT 2 al prezzo di 368,66 euro (invece di 549,99 euro di listino), con uno speciale sconto del 33%, DualSim e nel colore Paper White. Il top di gamma è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e l’eventuale reso è gratuito.

Il Realme GT 2 5G presenta un display AMOLED LTPO da 6,62 pollici FHD+ con una risoluzione (2400 x1080 pixel), luminosità massima di 1300nits, tecnologia HDR10+, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e gamma cromatica 100% DCI-P3. Lo schermo è poi protetto dal vetro Corning Gorilla Glass di 5a generazione. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888 5G con clock fino a 2.84GHz e GPU Adreno 660, abbinato a 8GB di RAM LPDDR5 e 128GB UFS 3.1 di spazio di archiviazione. Il dispositivo è poi alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida SuperDart a 65W.

Quanto al comparto fotografico, il Realme GT 2 sfoggia sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da: un sensore principale Sony IMX766 da 50MP (sfruttando la tecnologia pixel binning 4-in-1, i pixel vengono trasformati in super pixel da 2 µm, il che consente di catturare il 63.8% in più di luce rispetto al modello Sony IMX586), un ultra-grandangolare da 8MP e da un macro da 2MP. La fotocamera frontale invece è da 32MP. In termini di connettività, il device offre il supporto per reti mobili fino a 5G, il DualSIM, l’USB Type-C 2.0, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC per i pagamenti e il GPS. L’audio del Realme GT 2 5G mostra doppi altoparlanti lineari, cancellazione del rumore a doppio microfono e certificazioni audio Dolby Atmos Hi-Res. Il device è dotato, inoltre, dei seguenti sensori: accelerometro, bussola digitale, sensore di prossimità, sensore di luminosità, giroscopio, lettore di impronte digitali e sblocco volto 3D.

