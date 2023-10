Sono tantissimi, come ogni anno, i cantanti verso Sanremo 2024. La lista di Amadeus si allunga di giorno in giorno e il Festival di Sanremo è sempre di più uno spazio che fa gola veramente a tutti. Adnkronos elenca alcuni degli artisti che hanno sicuramente presentato un brano per il prossimo Festival o che lo presenteranno a breve.

Poche certezze, chiaramente, su coloro che in modo certo si candideranno per essere presi in considerazione da Amadeus ai fini della gara canora ma un elenco spunta dagli archivi di Adnkronos. Stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa, nell’elenco di coloro che hanno presentato brani per il Festival ci sono:

Biagio Antonacci, Gianna Nannini e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (non è chiaro se solo come autore o se in gara con il gruppo). Potrebbero, poi, aver presentato brani inediti per il Festival la cantante Angelina Mango, figlia di Pino Mango, ex Amici di Maria De Filippi, che ha da poco rilasciato un brano inedito da vetta immediata, Che T’ò Dico A Fa.

Nell’elenco dei Big che si faranno ascoltare da Amadeus c’è poi il nome di Daniele Silvestri, di Max Gazzè, di Irama e di Fred De Palma ma siamo certi che la lista sia ancora molto lunga. Di anno in anno, infatti, sono sempre di più gli artisti italiani che aspirano ad un posto nella categoria dei Campioni di Sanremo, anche per il 2024 l’unica in competizione al Festival di febbraio.

La gara dei Giovani è, nuovamente, anticipata al mese di dicembre e i 3 vincitori si aggiungeranno ai Big a febbraio per un totale di 26 cantanti in gara.