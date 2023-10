Quando si parla di Ian Curtis e soci si deve per forza fare una menzione speciale di Peter Hook, il bassista, autore di linee memorabili come She’s Lost Control, Shadowplay e anche Transmission. Dei Joy Division si parlava ancora pochissimo, e la storia ci insegna che il paradiso artificiale del successo arrivò soprattutto dopo la scomparsa del frontman, quando il mondo intero si accorse che quel quartetto di Salford aveva contribuito al grado di separazione tra gli anni ’70 e gli anni ’80, alla pari di Cure, Bauhaus, Sister Of Mercy, Siouxsie And The Banshees e tanti altri.

A Peter Hook dobbiamo l’intro ipnotica di Transmission, due note separate da un tono che si rincorrono con l’apporto prezioso delle note di Bernard Sumner e il pattern di Stephen Morris. Come nacque il brano? Per puro caso durante un soundcheck. Lo ha raccontato proprio Peter Hook a Greil Marcus nel libro The History Of Rock’n’Roll In Ten Songs:

“Stavamo facendo un soundcheck al Mayflower, a maggio, e abbiamo suonato ‘Transmission’: la gente si muoveva e si fermavano tutti ad ascoltare. Ho capito che quella era la nostra prima grande canzone“.

Peter Hook racconta che le persone presenti smisero improvvisamente di fare ciò che stavano facendo fino a quel momento, catturate da quel brano. Il risultato è un crescendo di tensione, con parole che condannano la radio come strumento che potrebbe snaturare l’arte della musica con canzoni che passano per le onde per puri scopi commerciali, talvolta riadattate a favore di tempistiche che rispettino il gusto del pubblico.

“Dance, dance, dance, dance, dance to the radio”, cantava Ian Curtis spostandosi tra terze, quinte e ottave mentre la presenza di Sumner e i fill di Morris si facevano più ossessivi, come per soffocare l’ascoltatore. Il 7 ottobre Transmission dei Joy Division uscì come singolo di debutto, ma il meglio doveva ancora venire.