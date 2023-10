Dopo One More Time, title-track dell’album in uscita il 20 ottobre, Dance With Me dei Blink 182 ci restituisce il pop punk del periodo più glorioso della band. Non a caso, quello del disco è un lieto ritorno alla formazione originaria, quella con Tom Delonge alla chitarra e alla voce insieme ai mai estinti Mark Hoppus al basso e alla voce e Travis Barker alla batteria.

La settimana scorsa i Blink 182 hanno lanciato il singolo della title-track, ma tutta l’energia che li ha resi noti in tutto il mondo era nascosta dietro una ballad malinconica e decisamente poco catchy. Una sviolinata degna di perdono, visto che per anni i tre sono rimasti legati da un filo invisibile nonostante il tentativo di tamponare con la presenza di Matt Skiba.

Dance With Me dei Blink 182, invece, è adrenalinica: la voce di Tom Delonge si fa sentire, scandita dai timidi interventi di Hoppus e soprattutto ci sono quei riff a note alternate e il basso incisivo e lineare, il tutto pompato dalla potenza di Barker che è sempre preciso e perfetto. Perché Dance With Me è una così grande sorpresa? Nel video firmato da The Malloys il power trio pop punk rende omaggio ai Ramones con tanto di parrucche, occhiali da sole e giacche in pelle. Non solo viene riproposto il set del video ufficiale di I Wanna Be Sedated, ma anche la copertina del primo album di Joey Ramone e soci.

Ora non resta che attendere l’uscita di One More Time, il primo dopo il ritorno di Tom Delonge e che si prende la briga di parlare “del domandarsi perché servano delle catastrofi per ritornare insieme e di come superare il tutto”.

When I teach masturbation, I’m always just like, “Have fun with it”

Don’t think maybe she won’t refuse

She knows everything that I think

That girl, prettiest I could lose

My games, shi**iest I could be

I’ve been waiting around to lose

So dumb, trying to make believe

You’re mine, what are you gonna do

Come here, do you want to come dance with me?

Tellin’ your friends, you know you want to (Dance with me)

Shaking those hips like the devil’s got you (Dance with me)

Waiting all night, ‘cause now I want you (Dance with me)

Eyeing that chance, here we go, I got you (Dance with me)

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

This song is making me beg for more

These drinks are breaking up old routines

My mind, pushing me out the door

So fuc*ed, wishing I weren’t so green

Me, you, won’t you just fall in love

Like me, or am I just too naïve?

Tonight, it’s getting a bit too rough

But now, really wanting to make her scream

Tellin’ your friends, you know you want to (Dance with me)

Shaking those hips like the devil’s got you (Dance with me)

Waiting all night, ‘cause now I want you (Dance with me)

Eyeing that chance, here we go, I got you (Dance with me)

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Dance with me, come dance with me

(Dance with me, dance with me, dance with me)

Dance with me, come dance with me

(Dance with me, dance with me, dance with me)

Been doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

Olé, olé, olé, olé

Yeah! We’re doing it all night long

You beat my heart from miles away

Yeah! We’re doing it all night long

You spin me like a hurricane

Yeah! We’re doing it all night long

You like to play your little games

Yeah! We’re playing them all night long

I’d like to have you every day, every way

And do it all night long