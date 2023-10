Ci sono diverse testimonianze, in queste ore, che sembrano confermare i problemi con carta Postepay borsa di studio. Un’anomalia venuta a galla oggi 6 ottobre che, tuttavia, potrebbe non essere temporanea. In molti hanno avuto modo di ritirarla proprio nello scorcio iniziale di questo mese, motivo per il quale gli imprevisti pare stiano venendo trapelando solo questo venerdì. Proviamo a fare il punto della situazione, grazie soprattutto alle testimonianze di coloro che hanno avuto modo di ascoltare l’assistenza, disponibile al numero indicato all’interno della carta.

Chiarimenti sui problemi con carta Postepay borsa di studio segnalati oggi 6 ottobre in Italia

Insomma, non si tratta di problemi server riscontrati con Poste Italiane, a differenza di quanto vi abbiamo raccontato tramite il nostro ultimo articolo a tema a proposito dei soliti down. Come interpretare, dunque, i problemi registrati con carta Postepay borsa di studio oggi 6 ottobre? Al momento abbiamo due feedback constranti, uniti però dalla certezza che effettuare pagamenti online non sia possibile dopo aver ricevuto la carta in questione.

Ad esempio, un utente evidenzia che per utilizzare la carta Postepay borsa di studio sia necessario attivare in posta o al bancomat delle Poste. Successivamente, gli utenti interessati dovranno scaricare l’apposita app sul numero del figlio o della figlia, in modo tale da associare il dispositivo alla stessa carta. Infine, l’assistenza avrebbe specificato che occora tornare al bancomat per associare il numero di cellulare, in modo da poter effettuare regolarmente i pagamenti on line.

Secondo altre testimonianze, invece, la carta Postepay borsa di studio sarebbe irreversibilmente inattiva per i sudetti pagamenti, restando attiva solo come bancomat per i trasferimenti di denaro tramite POS. Si attendono ulteriori delucidazioni anche da Poste Italiane, in modo da chiarire tutti questi aspetti ad oggi un tantino nebulosi.

