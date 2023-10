Mancano ancora alcune settimane al derby campano di Serie A, ma complice il fatto che la stagione delle due squadre stia entrando nel vivo con alcune giornate di ritardo, in tanti sono già alla ricerca di informazioni per quanto riguarda i biglietti di Salernitana-Napoli. Inutile dire che parliamo di un match particolarmente importante e delicato per entrambe le squadre, non essendo semplici da raggiungere i rispettivi obiettivi, al punto che ora diventa importante capire come si stiano orientando i tifosi.

Precisazioni su quando escono i biglietti di Salernitana-Napoli per gli ospiti, verso il derby di novembre

Dunque, in vista della sfida dell’Arechi, quando escono i biglietti di Salernitana-Napoli per gli ospiti? Abbiamo detto da subito che occorrono alcuni chiarimenti, in quanto se da un lato non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista, allo stesso tempo è importante valutare bene quanto avvenuto la scorsa stagione. Difficilmente, infatti, tra una stagione e l’altra assistiamo a grossi cambiamenti sotto questo punto di vista. Ora, dunque, possiamo immaginare gli scenari a breve termine.

Quasi sicuramente, infatti, il settore ospiti resterà chiuso, con probabili limitazioni (se non addirittura divieti) per la vendita dei ticket in altri settori a coloro che sono residenti nella provincia di Napoli. Si attendono ulteriori riscontri in merito, ma è probabile che solo la prossima settimana ci possano essere le prime disposizioni in grado di orientare al meglio i sostenitori delle due squadre.

Se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Salernitana-Napoli, in ogni caso, una svolta più concreta dovrebbe esserci circa dieci giorni prima della partita, senza escludere colpi di scena dalle autorità più a ridosso del derby. Vi terremo aggiornati nel caso in cui ci dovessero essere novità non previste per l’una o l’altra tifoseria nel corso dei prossimi giorni.