Un duro sfogo, quello di Morgan contro i giornalisti di una redazione in particolare, che il cantautore brianzolo attacca frontalmente con un post al vetriolo pubblicato sul suo profilo Instagram? Cos’è successo? Nello specifico è difficile dirlo, ma l’accusa del frontman dei Bluvertigo è quella di non fare più del sano giornalismo né articoli genuini, limitandosi piuttosto ad accanirsi contro il personaggio di turno per offrire al pubblico quella giusta dose di veleno che fa sempre tendenza.

Soprattutto, Morgan lamenta il continuo rimbalzo di responsabilità che un articolista farebbe nei confronti di altri addetti ai lavori. Marco Castoldi è finito al centro della bufera dopo l’incidente di Selinunte, un episodio che ha portato l’artista a devolvere metà del suo cachet di X Factor in beneficenza. Eppure, qualcos’altro è successo.

Morgan non cita casi specifici, bensì si limita a pubblicare un vecchio articolo di una nota testata con una doppia intervista insieme a Fedez, e in calce scrive:

“Era un’epoca in cui ancora i giornalisti prendevano sul serio gli artisti e il loro mestiere. Oggi spu**anano gli artisti, li irretiscono simulando gentilezza e rispetto al telefono, salutano e ringraziano”.

“Quando esce l’articolo e lo vedi leggi solo concetti manomessi per farti apparire pazzo, leggi titoli vomitevoli che ti descrivono come non sei, ti fanno apparire un mostro fo**endosene altamente anche della tua gentilezza e della tua disponibilità, del tempo che hai dedicato loro ingenuamente perché non sapevi che ti stavano pigliando per il cu*o con l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni che avrebbero permesso loro di diffamarti“.

Se cerchiamo gli ultimi articoli pubblicati dalla testata citata da Morgan troviamo sostanzialmente pezzi su X Factor. Morgan, tuttavia, potrebbe riferirsi ad altri contenuti ancora in uscita. Continuando, Castoldi aggiunge un’invettiva contro il rimbalzo di responsabilità – “Il titolo non l’ho fatto io/Il direttore mi ha tagliato il pezzo” – e soprattutto si scaglia contro titoli che, secondo il cantautore, metterebbero in evidenza “l’unica cosa trascurabile che ho detto”.

Il cantautore spiega che gli viene risposto che “la gente oggi vuole leggere questo”, quindi Morgan si infiamma ulteriormente:

“No, la gente vorrebbe leggere cose decenti innanzitutto, e poi da quando avete rispetto della gente? Vendereste vostra madre per fare le visualizzazioni, pezzi di me**a ignoranti e arretrati che non siete altro“.

Ulteriori chiarimenti potrebbero arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

