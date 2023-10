Ci sono nuove indicazioni che possiamo prendere in esame oggi a proposito del Samsung Galaxy S24 e dei materiali che, con ogni probabilità, verranno scelti dal produttore coreano coi prossimi top di gamma. A quanto pare, infatti, l’idea dell’azienda è quella di fare un importante passo in avanti anche sotto questo punto di vista, fermo restando che, almeno per ora, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Vediamo, in sostanza, in quale direzione stiamo andando, in modo che i potenziali acquirenti di un prodotto che fa parte di questa serie possano valutare con calma l’opzione.

Massima attenzione ai materiali che potrebbero essere scelti per il Samsung Galaxy S24 nei prossimi mesi

Dunque, occorre andare oltre la scheda tecnica pura del modello, considerando ad esempio le indiscrezioni riportate nella giornata di ieri a proposito del possibile processore che potremmo toccare con mano coi Samsung Galaxy S24 in alcuni mercati. Tante volte si guarda la concorrenza per capire in quale direzione andare. Ad esempio, negli ultimi anni Apple ha utilizzato l’acciaio inossidabile per il telaio dell’iPhone per consentire una sensazione al tatto più premium rispetto all’alluminio. Un aspetto che è diventato molto presto un valore aggiunto per il pubblico legato a questo marchio.

Si pensava che Samsung potesse andare nella medesima direzione, ma a detta di SamMobile ci sono altri aspetti che dobbiamo considerare. In verità, osservando anche i recentissimi iPhone 15 Pro, un ponte tra questi due brand ci sarebbe, visto che anche i Samsung Galaxy S24 alla fine potrebbero andare verso il titanio. Qualora la voce dovesse rivelarsi veritiera, per forza di cose i modelli destinati ad esordire sul mercato nei primi mesi del 2024 andranno incontro ad un aumento dei prezzi.

Staremo a vedere cosa ci diranno i prossimi rumors sulla scheda tecnica del Samsung Galaxy S24.