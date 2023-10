L’app Kahoot è la più gettonata tra i banchi di scuola, su questo non ci piove. Lo strumento è validissimo per gli insegnanti che vogliono mettere alla prova i loro studenti e per questi ultimi che desiderano imparare cose nuove si, ma nel modo più divertente possibile. L’applicazione presa in esame oggi non è certo nuova, ma sta sempre più prendendo piede negli istituti scolastici italiani.

Funzionamento

L’app Kahoot è presente sia sul Play Store per dispositivi Android, sia su App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Lo strumento è del tutto gratuito nella sua esperienza di fruizione base. Opzioni aggiuntive e integrative sono invece a disposizione di chi decide invece di passare ad un piano premium.

L’app Kahoot, esattamente come la relativa piattaforma, contiene milioni di giochi pensati appositamente per l’apprendimento di svariate materie: dall’italiano alla matematica, dalle lingue alle scienze, all’arte e alla musica. Senza fare nulla, à già possibile accedere ad un’ampia offerta di test, pronti immediatamente per l’uso. Al contrario, se si vuole personalizzare l’esperienza con lo strumento, si possono creare kahoot (test appunto) originali e personali. Il tutto per creare dei momenti di valutazione divertenti in classe, in qualsiasi contesto didattico, ma anche in semplici feste e o all’interno di ambienti lavorativi.

Accedendo la prima volta all’app Kahoot, è richiesta una registrazione di un nuovo account. Nella scheda Home, l’utente ritrova un’ampia gamma di test più disparati per argomento e materia di riferimento. . Ancora, nella successiva casella Esplora, è possibile ricercare il kahoot più adatto alle proprie esigenze. L’esperienza con l’applicazione, come è stato già accennato, è ottimale con un gruppo classe più o meno ampio. Lo strumento è stato pensato per la partecipazione simultanea di un numero molto variabile di utenti, da 2 fino addirittura a 2000 (con piano premium). Attraverso il tasto in primo piano “Partecipa”, inserendo un PIN condiviso in un team, è possibile rispondere alle domande di una sessione collettiva e monitorare la propria preparazione.

Per la creazione dei kahoot nella relativa applicazione si parte dalla scheda denominata “Crea”. Questa, in modo molto semplice, conduce per mano l’utente nella creazione di un nuovo quiz. Basta indicare un titolo, selezionarne il tema e dunque l’aspetto grafico e naturalmente inserire le relativa opzioni come risposta. Per finire, tra le principali funzioni utili, ci sono quelle presenti nella sezione Giocoteca. Quest’ultima raccoglie i kahoot personali, le statistiche per misurare i propri progressi e pure una voce che traghetta l’utente verso i kahoot dedicati esclusivamente allo studio.

Non c’è dubbio che l’esperienza premium con l’app Kahoot implichi dei benefici innegabili per gli utenti. Passando ad un piano abbonamento, gli user possono controllare i propri kahoot anche in modalità offline e avere strumenti di personalizzazione più avanzati, lato docenti. L’utilizzo del piano di base e del tutto gratuito è invece consigliato più per gli studenti (ai quali tra l’altro è dedicata un’utenza speciale per minori).

Usabilità

L’app Kahoot ha riscosso tanto successo verso i suoi due pubblici di riferimento. Gli insegnanti la trovano molto semplice da utilizzare per compilare i loro questionari, mentre gli studenti trovano la relativa grafica e le modalità di interazione tanto accattivanti per poter imparare, divertendiosi.

Tra i difetti dell’applicazioni non possono non essere menzionati quelli relativi a possibili punte di traffico sullo strumento nelle ore mattutine (quelle delle lezioni scolastiche) che possono creare problemi. Non sono rari infatti i casi in cui, complici anche delle connessioni alla rete non proprio ottimali, le sessioni di gioco e valutazione si arrestano e necessitano di un riavvio.

