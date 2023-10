Il Samsung Galaxy S22 compie un altro decisivo passo verso la distribuzione della One UI 6.0. Una seconda beta dell’interfaccia è stata appena rilasciata nel Regno Unito, con una serie di novità associate. Il passaggio segue di certo l’annuncio formale delle prossime novità, come presentate nel corso della conferenza SDC23, solo nelle scorse ore.

La seconda beta della One UI 6.0 per il Galaxy S22 ha una versione firmware siglata come la S90xBXXU6ZWJ3. Il pacchetto include la patch di sicurezza di ottobre 2023 e ha una dimensione di circa 1,36 GB, come ci comunica l’informatore @tarunvats33 su X (ex Twitter). Un changelog è stato fornito, ma risulta alquanto impreciso e lacunoso. Abbiamo a disposizione solo alcuni elementi, ma pure interessanti. Gli esperti avrebbero lavorato per migliorare la gestione delle icone quando si modifica il layout della Home ed è stata migliorata la gestione del Pannello rapido. Sono stati superati diversi errori relativi all’arresto anomalo di svariate app, tra queste anche quella della fotocamera. Per concludere, sono state introdotte una serie di ottimizzazioni nell’uso generale del telefono.

Il Samsung Galaxy S22 ha ancora davanti a sé una lunga sperimentazione della One UI 6.0. Siamo solo al secondo firmware di test e probabilmente non vedremo la versione definitiva dell’aggiornamento prima dell’ultima parte dell’anno corrente. D’altronde, a partire da fine ottobre, ci si aspetta semmai lo stesso passaggio solo per i Samsung Galaxy S23 (top di gamma in carica). La fase di test del Galaxy S22 è attiva ora nel Regno Unito e in altri paesi europei come la Germania e la Polonia, ancora negli Stati Uniti, in Cina, in Corea del Sud. Gli italiani non sono stati coinvolti in questo momento e dovranno solo attendere il rilascio definitivo, ma almeno senza bug ed errori.

