La storia del primo singolo di Madonna è quella di un biglietto da visita. Una giovanissima miss Ciccone, infatti, portava sempre con sé un nastro con la demo del brano per farsi conoscere e proporsi per le serate. In una di queste occasioni si presentò al club Danceteria di New York, e la cassetta passò tra le mani del DJ Mark Kamins che nei primi anni ’80 dominava le piste da ballo.

Kamins rimase incantato dal groove trascinante del brano, e con lui il pubblico del Danceteria. La canzone funzionava, quindi Kamins decise di produrlo. Everybody di Madonna divenne il primo singolo in assoluto della Regina del Pop. Il 6 ottobre 1982 uscì come 45 giri, ma non trovò subito la fortuna che meritava.

La Sire Records non promosse il singolo al di fuori degli Stati Uniti: Madonna era ancora un’artista sconosciuta, e investire su un volto nuovo della scena internazionale poteva essere un rischio. La fortuna arrivò dal Brasile, quando Everybody fu scelto come colonna sonora della telenovela Happy End. Il brano fece ancora fatica a imporsi nelle chart di musica dance, ma trovò terreno fertile negli ambienti underground dove iniziò a circolare come un vero e proprio cult.

Madonna Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Il 27 luglio 1983 uscì Madonna, il primo album della futura popstar dove Everybody fu inserito come traccia di chiusura, la numero 8, quasi soffocata dal brano Holiday. Ma di cosa parla Everybody di Madonna?

Sin dal suo esordio, miss Ciccone era pronta a portare in scena la sua passione per l’elettronica e la dance con influenze r’n’b, ma soprattutto i suoi testi liberatori in cui invitava chi ascoltava a rompere ogni freno inibitorio. Nel video ufficiale compariva anche il fratello Christopher Ciccone tra i ballerini. Il video fu realizzato con poco budget, ma oggi è una piccola grande perla che fotografa gli esordi di una popstar destinata a conquistare il mondo.

Continua a leggere su optimagazine.com