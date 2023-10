Fedez torna a casa e posta una foto sui social. C’è Chiara Ferragni, sua moglie, insieme alla famiglia al gran completo. Non solo le manine dei bimbi, Vittoria e Leone, anche una zampetta dell’amico peloso da poco arrivato in casa Ferragnez.

“Finalmente a casa”, scrive l’artista sui social, che ringrazia per tutto l’affetto ricevuto mentre si trovava ricoverato al Fatebenefratelli di Milano in seguito ad una emorragia interna. “Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”, le sue parole.

Ma non solo. Fedez ringrazia i donatori di sangue che gli hanno consentito di ricevere trasfusioni. Senza di loro non ce l’avrebbe fatta e promette che proverà ad accendere un riflettore sull’importante tema della donazione del sangue, che può salvare vite.

Dallo scorso 28 settembre, il rapper era ricoverato nel reparto di Chirurgia e oncologia, diretto dal dottor Zappa, che ci ha tenuto a ringraziare.

Dopo due interventi chirurgici, nella giornata di ieri era trapelata la notizia che il peggio fosse ormai alle spalle. Chiara Ferragni aveva ringraziato tutti via X per il supporto e, intercettata all’esterno dell’ospedale aveva accennato a lievi miglioramenti da parte di Fedez.

Oggi, 6 ottobre, Fedez è stato dimesso e ha potuto fare ritorno a casa, dalla sua famiglia. Il primo contenuto sui social? Una foto con le mani di tutti, unite come sempre, se non ancora di più.

Nella foto postata su Instagram, Fedez indossa ancora il bracciale del ricovero.