Sono esauriti i biglietti per Vasco Rossi nel 2024 ma arriva una promessa: nuove date saranno a breve disponibili e i biglietti in vendita. 240.000 posti sono stati polverizzati in meno di un’ora, nel giorno dell’apertura delle prevendite per i concerti del Blasco in programma per il prossimo anno. Adesso arriva un annuncio importante per tutti i fan del rocker, direttamente da parte dell’organizzazione degli spettacoli.

Live Nation Italia, infatti, assicura che a breve verranno comunicati nuovi appuntamenti, ossia nuovi concerti di Vasco Rossi attesi negli stadi nel 2024. Al momento, restano confermate le città: saranno sempre quelle di Milano e Bari. Vasco ha scelto stavolta lo stadio San Siro di Milano e lo stadio San Nicola di Bari per un totale di 5 appuntamenti.

I concerti di Vasco Rossi nel 2024 sono in programma nel mese di giugno. Il 7, 8, 11 e 12 giugno il Blasco sarà allo Stadio San Siro di Milano. Il 25 giugno il tour si sposta a Bari per un unico evento, che però quantomeno raddoppierà.

Il Vasco Live tour negli stadi della penisola, infatti, prosegue nel 2024 e nuovi appuntamenti verranno presto svelati con conseguente nuovo avvio delle prevendite per i biglietti per Vasco Rossi in tour.

Le date:

7, 8, 11 e 12 giugno 2024 Milano, Stadio San Siro

25 giugno 2024 Bari, Stadio San Nicola

Biglietti esauriti in un’ora su TicketOne. Disponibili ancora alcuni pacchetti vip.

Intanto, Vasco ha appena pubblicato il singolo Gli sbagli che fai, la canzone scritta apposta per la sigla della docuserie “Il Supervissuto”, per Netflix, con Vasco che parla in prima persona della sua vita, come artista e come uomo.