Debutta Un’Estate Fa su Sky, la nuova serie ambientata tra passato e presente. Lino Guanciale e Filippo Scotti sono i protagonisti di un mistero che si dipana fra i ’90 e i giorni nostri. Non solo elementi thriller, ma anche divertimento e tanta nostalgia.

Diretta da Davide Marengo e Marta Savina, la serie va in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 ottobre.

Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti) interpreta Elio, un cinquantenne la cui vita sembra perfetta. E’ un avvocato con una bella famiglia. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, Elio tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici.

In quella circostanza, il giovane Elio (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti – È stata la mano di Dio) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati.

Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l’urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l’oggi e il 1990.

Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla…

Di seguito le anticipazioni sugli episodi di stasera. Si parte con l‘1×01 di cui vi riportiamo la sinossi:

Inizia tutto con il ritrovamento del corpo di una ragazza di nome Arianna, scomparsa 30 anni prima. Elio, il protagonista della storia, la riconosce subito in quanto si tratta della ragazza di cui era innamorato da adolescente. Forse si tratta di omicidio? Lui stesso potrebbe essere il colpevole. Un incidente fa cadere in coma Elio che si ‘risveglia’ nel 1990, proprio in quella vacanza in campeggio per indagare cosa è realmente accaduto ad Arianna..

A seguire, l’episodio 1×02:

Nel presente, Elio e’ il maggior sospettato per la morte di Arianna, mentre nel 1990 il giovane Elio tenta di mettere in guardia la ragazza.

Nel cast principale di Un’Estate Fa troviamo: Lino Guanciale interpreta Elio da adulto; Filippo Scotti è Elio da giovane; Claudia Pandolfi è Costanza (adulta); Antonia Fotaras è Arianna; Nicole Grimaudo è Isotta; Paolo Pierobon è Zancan.

L’appuntamento con Un’Estate Fa è alle 21:15 su Sky.

