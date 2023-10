La One UI 6.0 è stata formalmente annunciata da Samsung nel corso della conferenza SDC23, nelle scorse ore. Il programma beta legato all’interfaccia software è di scena da mesi ormai, eppure quest’atto ufficiale non era stato ancora compiuto. Dunque non possiamo che ipotizzare che i lavori per la distribuzione procedano celermente e, almeno per alcuni dispositivi, non ci sia molto da aspettare.

In effetti, la One UI 6.0 definitiva dovrebbe essere pronta già per fine ottobre, almeno per il Samsung Galaxy S23. Entro la fine dell’0anno poi, la stessa distribuzione dovrebbe raggiungere i dispositivi foldable Fold 5 e Flip 5 e, via via, anche telefoni più datati come il Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S21. Il pacchetto molto corposo include naturalmente anche l’ultima versione del sistema operativo Google Android 14, appena rilasciata proprio da Mountain View.

Tra le ulteriori novità di One UI 6.0 annunciate proprio in occasione della SDC23, ci sono un nuovo carattere tipografico esclusivo chiamato One UI Sans e nuovi strumenti di fotoritocco AI. Degno di nota è anche il rinnovato strumento Studio per personalizzare video e dunque aggiungere testo, adesivi e musica ai filmati. Tra le caratteristiche già note del major update perché presenti nei firmware beta già diramati, ci sono poi nuove emoji, il miglioramento del multitasking, le etichette delle icone delle app semplificate per la schermata iniziale, un nuovo widget Meteo e tantissimi miglioramenti alla fotocamera, il Calendario, il Promemoria e Samsung Internet.

Dall’annuncio formale della One UI 6.0 abbiamo appreso che il suo slogan è “Enabling your Galaxy, your way” ovvero “Abilita il tuo Galaxy, a modo tuo”. Non ci sono dubbi dunque sul fatto che l’esperienza software sarà altamente personalizzabile da parte degli utenti.

