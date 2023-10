Siete in cerca di un nuovo smartphone Android in grado di offrire alte prestazioni e dotato di un display di qualità, di un potente comparto fotografico e di una lunga durata della batteria? Quest’oggi vi suggeriamo l’interessante offerta su Amazon dello Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, che porterete a casa con uno sconto speciale del 6% al prezzo di 230 euro (invece di 243,66 euro di listino) e nell’opzione di colore Blu. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce; inoltre avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, si tratta di un’esclusiva per i clienti Amazon Prime valida fino all’11 ottobre 2023. Qualora foste interessati ad acquistarlo, vi consigliamo di procedere in fretta, dato che al momento sono disponibili solo 9 unità.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G presenta un ottimo display Flow AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, luminosità massima 900nits, tecnologia HDR10+, supporto Dolby Vision e frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Mediatek Dimensity 1080 (6nm), abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di spazio di archiviazione UFS 2.2, e GPU Mali-G68. In termini di alimentazione, integra una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 67W. Per quanto concerne il comparto fotografico, il device sfoggia sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale Sony IMX766 da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP; davanti, la fotocamera selfie è da 16MP.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è in grado di registrare video fino alla risoluzione 4K e come connettività offre: supporto per reti mobili fino a 5G, WiFi 6 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, USB Type-C, dual-SIM, GPS, ingresso per jack audio da 3,5mm. I sensori disponibili a bordo sono di luce ambientale, accelerometro, bussola elettronica, giroscopio, infrarossi e prossimità. Lato software, lo smartphone lavora con il sistema operativo Android 12 basato su skin MIUI 13.

