The Reunion è la nuova serie televisiva che ha debuttato ieri sera, 4 ottobre, su Rai 2. Il thriller, tratto dal romanzo di Guillaume Musso La ragazza e la notte, ha fatto registrare, in prima serata, 403.000 spettatori pari al 2.3%. La serie è strutturata in sei episodi, che andranno in onda ogni mercoledì.

Ambientata in Costa Azzurra, la serie The Reunion parte da un evento avvenuto nel 1997, ovvero la misteriosa scomparsa di una ragazza, Vinca (Ivanna Sakhno). Da allora tre amici molto uniti smettono di frequentarsi. Nel 2022, però, uno di loro, Thomas (Ioan Gruffudd), divenuto ormai un uomo, decide di partecipare a una rimpatriata di ex studenti del liceo. Un gesto che di fatto mette in pericolo le vite degli altri due Fanny (Vahina Giocante) e Maxime (Grégory Fitoussi). Thomas e Maxime, infatti, un anno prima della scomparsa di Vinca avevano commesso un omicidio e poi avevano murato il corpo della vittima nella parete della palestra. Ora che quelle mura devono essere abbattute si teme che la verità su una serie di misteri possa venire a galla.

The Reunion – Cast

Ioan Gruffudd, attore di origini scozzesi, nella serie è Thomas Degalais. Vinca è interpretata dall’attrice ucraino-americana Ivanna Sakhno, mentre Fanny Brahimi ha il volto di Vahina Giocante. Gregory Fitoussi, noto per le sue apparizioni in Mr. Selfridge e Peaky Blinders, è Maxime Biancardini. Inoltre, troviamo Dervla Kirwan nel ruolo di Annabelle Degalais, madre di Thomas nelle scene ambientate nel passato, e Shemss Audat interpreta Manon Agostini, la poliziotta che conduce le indagini sulla scomparsa di Vinca.

