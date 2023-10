Il colosso di Seul ha ancora una cosa da rivelare: il Samsung Galaxy SmartTag 2. L’azienda asiatica ha mostrato tutti i suoi ultimi prodotti a marchio FE in una volta sola. Tuttavia, poiché il Samsung Galaxy SmartTag 2 non fa parte della gamma Fan Edition, il produttore sudcoreano ha deciso di separare i propri annunci di un giorno per mantenere le cose ben organizzate.

Come riportato da “SamMobile“, anche se questa rivelazione a sorpresa non ha la grandezza del lancio della serie FE, è un bel tocco. Il colosso di Seul ha annunciato il Samsung Galaxy SmartTag 2 pochi istanti fa e il dispositivo sarà in vendita la prossima settimana, in tutto il mondo a partire dall’11 ottobre al prezzo di 29,99 dollari. A differenza dello SmartTag originale, che aveva una controparte SmartTag+ abilitata per UWB, il nuovo modello combina Bluetooth e UWB in uno solo. Per questa generazione non è più necessaria una versione Plus perché SmartTag 2 è migliore dello SmartTag originale e dello SmartTag+ combinati. La cosa più insolita del Samsung SmartTag 2 è che è stato completamente ridisegnato, come se il produttore sudcoreano avesse deciso che non valeva più la pena perseguire l’aspetto originale dello SmartTag. Il nuovo modello ha una forma oblunga anziché a rombo e l’unica cosa che il vecchio e il nuovo SmartTag hanno in comune è un foro per il portachiavi, sebbene anche quell’elemento sia stato aggiornato con un inserto metallico per lo SmartTag 2 per prevenirne l’usura. Inoltre, il nuovo design ha migliorato la resistenza alla polvere e all’acqua (è disponibile in bianco o nero).

Altre nuove funzionalità includono una maggiore durata della batteria, una modalità di risparmio energetico, una di smarrimento per i proprietari di animali domestici. Poiché sono trascorsi più di due anni dal rilascio dello SmartTag originale, il nuovo modello funziona con un’app SmartThings aggiornata. Gli utenti possono ora tracciare gli SmartTag attraverso una visualizzazione in Realtà Aumentata sui loro telefoni, risincronizzare i loro Tag con i nuovi telefoni Galaxy e verificare se vengono tracciati da SmartTag non autorizzati.

