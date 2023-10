Oggi 5 ottobre è impossibile non dare peso al fatto che non funziona Blizzard, almeno se si è degli incalliti giocatori. La piattaforma online di gaming della ben nota casa produttrice di videogiochi californiana mostra degli evidenti problemi per il suo vasto catalogo di titoli. Viste le sempre crescenti segnalazioni, è il caso di approfondire i tipi di anomalie in corso, grazie anche ad una serie di feedback ufficiali che sottolineano anche i lavori in corso attualmente.

Non ci sono dubbi: subito dopo le ore 9 di questa mattina, il portale Downdetector ha cominciato a registrare più di un centinaio di testimonianze di problemi. In cosa non funziona Blizzard in questo momento? Per stessa ammissione del canale di assistenza ufficiale, ci sono delle anomalie nella fase di autenticazione ai server. Per questo motivo, gli utenti finali sono in difficoltà nel momento del login, nonostante più tentativi.

Considerando che Blizzard non funziona nel momento di questa pubblicato (alle ore 12) e così ormai da un paio d’ore, possiamo ipotizzare i tempi di ripristino del servizio di gioco? Anche su questa questione si è pronunciato il canale ufficiale collegato alla società di videogiochi. Purtroppo non c’è una tempistica esatta per il ritorno alla normalità, eppure i tecnici sono al lavoro di buona lena per superare il down. Per restare aggiornati sulle anomalie odierne, consigliamo a tutti i giocatori di tenere sotto osservazione il canale già preso in esame presente su X (ex Twitter). Di certo, ogni eventuale comunicazione al riguardo verrà trasmessa tempestivamente agli interessati. Lo stesso strumento social di comunicazione potrà essere utilizzato per ottenere supporto, se necessario anche se solo in lingua inglese. Purtroppo non esistono altri canali diretti di comunicazione, tanto più non in lingua italianama questo non sarà un problema per tanti giocatori.

[#Bnet] We're currently investigating an issue affecting our authentication servers, which may result in failed or slow login attempts. — Blizzard CS EU (@BlizzardCSEU_EN) October 5, 2023