Dopo aver fatto giustizia per suo padre, fuggito di continuo dalla polizia, cos’altro poteva inventarsi Lupin 3 su Netflix? La terza stagione riprende dal punto in cui si era interrotta la precedente. Dopo più di due anni dall’ultimo episodio, Assane Diop è un uomo costretto alla clandestinità.

Deve ormai imparare a vivere lontano dalla sua famiglia, proprio quando ora ne hanno più bisogno. La notizia della fuga di Assane ha sconvolto le vite della moglie Claire e del figlio Raoul, che sono assediati dalla stampa e obbligati a convivere con tale popolarità. Claire viene tempestata dai giornalisti, Raoul invece viene bullizzato a scuola.

Il dramma di Assane, che rende Lupin 3 una stagione più intima e personale per il protagonista, è quello di essere diviso tra il liberarsi dal peso dell’essere l’uomo più ricercato della Francia e il desiderio di essere presente per la sua famiglia. Per qualche motivo, però, il ladro gentiluomo continua ad ispirarsi e ad essere affascinato (come lo siamo tutti noi) dalle gesta del personaggio letterario nato dalla penna geniale di Maurice Leblanc che lui emula di continuo.

Il colpo di scena più grande quindi riguardo un fantasma del passato di Assane, che riappare prepotentemente nella sua vita. A quel punto, il protagonista si troverà di fronte a una posta in gioco davvero alta; dovrà compiere delle scelte che lo porteranno a chiedersi fin dove si spingerà.

Omar Sy è da sempre un attore carismatico, totalmente inglobato nel suo alter ego televisivo con i suoi modi eleganti e sicuri di sé. Ma Assane Diop non sarebbe in grado di fare tutto da solo se non fosse per i suoi complici, nonché la sua famiglia, che stavolta ha un ruolo ancora più ampio e attivo all’interno della narrazione.

Lupin 3, come i capitoli precedenti di Netflix, mantiene la sua struttura che mescola il giallo all’action e all’avventura, sempre con umorismo e sentimento. Quasi ogni episodio ha il classico “caso della settimana” che vede Assane inventarsi i più machiavellici piani pur di mettere a segno i suoi colpi. La terza stagione ha però la particolarità di essere una storia molto più coesa; ogni cosa non accade per caso, ma nel suo insieme ha la sua ragione di esistere.

Sebbene oramai abbiamo imparato a conoscere i trucchi di Assane Diop, c’è sempre quell’atmosfera di stupore quando poi ascoltiamo (e vediamo) in che modo è riuscito ad elaborarli. E’ la magia di un prodotto come Lupin, che ha saputo prendere in prestito un iconico personaggio e trasformarlo, adattandolo in chiave moderna. Figure letterarie del genere, come anche quella di Sherlock Holmes, permettono di reinventarsi e creare nuove storie.

Anche questo è il segreto di Lupin: giunto alla terza stagione non manca di attrattiva, né di inventiva. Piuttosto continua a sfruttare la sua miscela classica per fare il suo lavoro: intrattenere, augurandoci che Netflix doni alla sua serie tv la stessa longevità dei romanzi di Leblanc.

