Campioni dell’eurodance, autori di tormentoni mai spenti e pionieri della dance italiana nel mondo: nelle canzoni degli Eiffel 65 si respira l’estate nelle spiagge e l’inverno nei club, il tutto impreziosito da ritornelli e linee melodiche che non ci hanno mai abbandonato. Forti di aver fatto il botto dal primo singolo, gli Eiffel 65 sono ormai un punto di riferimento per la scena pop contemporanea.

Blue (Da Ba Dee) (1999)

Un uomo tutto blu che vive in un mondo tutto blu, poi un motivetto che tutti siano in grado di cantare, una melodia ossessiva e catchy, ed ecco il capolavoro: Blue (Da Ba Dee) è il singolo di debutto degli Eiffel 65, conosciuto a livello internazionale e vero e proprio tormentone estivo del 1999. Esiste anche una versione death metal firmata dai Fleshgod Apocalypse.

Move Your Body (1999)

Secondo estratto da Europop, Move Your Body – un vero e proprio invito a ballare e liberarsi – conferma il successo degli Eiffel 65 nel mondo. Il singolo sale in vetta alle classifiche in tutta Europa e impone la eurodance del trio come punta di diamante della scena internazionale.

Too Much Of Heaven (2000)

Come nel caso di Blue (Da Ba Dee), con Too Much Of Heaven basta leggere il titolo per ricordarsi il brano e mettersi a ballare. Terzo estratto da Europop, il brano è un synthpop trascinante in cui troviamo l’autotune e tanto groove, elemento che neon manca mai nelle canzoni degli Eiffel 65. Nel 2023 i Boomdabash l’hanno ripresa nel singolo Heaven.

Viaggia Insieme A Me (2003)

Una ballata elettronica romantica dedicata a un figlio: con Viaggia Insieme A Me gli Eiffel 65 dimostrano la loro versatilità. Il testo è scritto dal tastierista Maurizio Lobina.

