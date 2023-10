Ci sono ancora dei nodi da sciogliere per quanto concerne la vendita dei biglietti di Verona-Napoli, match delicato non solo per la classifica in programma subito dopo la sosta, quando la squadra scaligera ospiterà al Bentegodi i campioni d’Italia. Entrambe le squadre sono a caccia di punti pesanti, visto che i padroni di casa dopo un avvio di stagione esaltante stanno riscontrando difficoltà impreviste. Allo stesso tempo, dopo alcuni passi falsi iniziali, i ragazzi di Garcia non si possono permettere di perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Insomma, ci sono diversi elementi sui quali occorre riflettere.

Cosa sappiamo al momento sulla vendita dei biglietti di Verona-Napoli dopo la sosta per i tifosi ospiti

Va detto che nei giorni successivi ci sarà in programma un altro match molto importante per Osimhen e compagni, visto che al Maradona arriverà il Milan di Pioli che tanto bene sta facendo. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, anticipando che in quel frangente potrebbe esserci il classico sold delle partite di cartello. Al di là di come verranno gestite le cose per la sfida del Maradona, oggi tocca concentrarsi su un evento più vicino in calendario, visto che la vendita dei biglietti di Verona-Napoli rappresenta per tanti tifosi una questione prioritaria.

In particolare, al momento il club scaligero non ha diffuso comunicazioni specifiche in merito. Considerando il fatto che manchino poco più di due settimane alla partita, visto che il calcio d’inizio ci sarà il sabato alle 15 subito dopo la sosta, è altamente probabile che ci possano essere comunicazioni definitive entro e non oltre sette giorni. Almeno per quanto riguarda il pubblico di casa. A proposito del settore ospiti, non resterà chiuso, ma inevitabilmente avremo delle limitazioni a causa degli storici trascorsi tra le due tifoserie.

Insomma, ancora pochi giorni di attesa e sarà più chiara la situazione sulla vendite dei biglietti di Verona-Napoli.

Continua a leggere su optimagazine.com