Come ampiamente preannunciato, il download dell’aggiornamento iOS 17.0.3 è stato reso disponibile nelle scorse ore da Apple. Il fix ai problemi di surriscaldamento degli iPhone 15 Pro era atteso e gli esperti di Cupertino non hanno mancato di procedere alla distribuzione. Vediamo nel dettaglio cosa contiene il pacchetto risolutivo e qual è il rimedio più importante che sarebbe stato superato.

L’update siglato come iOS 17.0.3 ha una build 21A360. Apple aveva annunciato la soluzione al significativo problema di surriscaldamento sui nuovissimi iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max e il pacchetto va proprio in questa direzione. L’azienda di Cupertino aveva affrontato ufficialmente il problema a fine settembre, chiarendo che l’anomalia non era affatto dovuta a problemi hardware (ossia l’impiego del titanio come copertura dei modelli top premium). Per questo motivo, era stato annunciato un nuovo pacchetto software che, puntualmente, è arrivato nella tarda serata di ieri 4 ottobre.

Le prime prove su strada post aggiornamento iOS 17.0.3 sembrerebbero dare ragione al lavoro compiuto dagli esperti per limitare il surriscaldamento degli iPhone 15 Pro e Pro Max. A contribuire al mancato innalzamento delle temperature sui telefoni, tuttavia, sono entrati in gioco anche altri interventi. Da Cupertino avevano fatto sapere che alcune app di terze parti come Uber e Instagram erano state responsabili del sovraccarico di operazioni in background per il processore. Pure l’aggiornamento di queste ultime dovrebbe aver contribuito a mitigare moltissimo il fenomeno di scena nelle prime settimane post lancio dei telefoni.

L’aggiornamento iOS 17.0.3 non si è occupato soltanto del problema del surriscaldamento per gli iPhone 15 Pro e Pro Max. Anche i melafonini meno recenti potranno beneficiare di una correzione ad un bug di sicurezza molto serio. Quest’ultimo avrebbe consentito a qualche utente malintenzionato di ottenere privilegi di accesso ai dispositivi in tutte le versioni precedenti a iOS 16.6. Per questo motivo, ancora una volta, varrà sempre la pena mantenere adeguato anche a quest’ultimo firmware il proprio telefono.

