Cala ancora il prezzo su Amazon per il Samsung Galaxy S22, dispositivo Android dello scorso anno che si ritrova con un ottimo comparto tecnico e può fare la differenza sul mercato. Infatti con il nuovo sconto presente sul famoso sito di e-commerce, tale smartphone Android di casa Samsung si fa decisamente più appetibile. Un’occasione da non lasciarsi scappare se si ha intenzione di avere tra le mani un top di gamma di rilievo ad un prezzo molto più conveniente.

Prosegue la discesa del prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon: dettagli sull’offerta di oggi

Dunque, altro interessante report, dopo quello della scorsa settimana. Certo non è l’ultimo modello presentato da Samsung, ma il suo bagaglio tecnico non ha nulla da invidiare alla concorrenza, risulta essere piuttosto attuale. Vediamo a questo punto cosa propone quest’oggi Amazon per questo Samsung Galaxy S22. Si tratta di un costo finale di 549 euro che è stato ottenuto grazie allo sconto del 38% applicato sul prezzo da listino di 879 euro. Rispetto quindi al suo approdo sul mercato, ora il Samsung Galaxy S22 si ritrova ad un costo molto più conveniente che vale la pena prendere in considerazione.

C’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochissimi giorni tale device sarà spedito a casa vostra senza costi aggiuntivi. Infatti la consegna è gratuita, ma si ha anche la possibilità di pagare questo Samsung Galaxy S22 a rate grazie a Cofidis. Ci sarà in questo modo una suddivisione della cifra finale, dando l’opportunità a più utenti di poter affrontare questo tipo di spesa. Il modello in offerta su Amazon si presenta nella colorazione Phantom Black e con 128GB di memoria interna.

Approfondiamo a questo punto le sue specifiche tecniche. Si parte dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici e refresh rate a 120Hz. Dal punto di vista hardware spazio al processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per il comparto fotografico troviamo una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera anteriore è da 10 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh.

